Clap de Paname Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Clap de Paname Bar à Bulles, 26 avril 2023, Paris. Le mercredi 26 avril 2023

de 18h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Représentation des comédien·ne·s et auteur·rice·s de l’association Clap de Paname au Bar à Bulles. Clap de Paname s’est donné pour mission de mettre en place un lieu où chaque passionné.e du septième art peut venir découvrir les différents métiers du cinéma, apprendre et s’exercer auprès de professionnel.le.s dans une atmosphère de partage axée autour de la pratique. Le 26 avril 2023, Clap de Paname vous invite à assister aux représentations de ses talents ! Venez découvrir les résultats de 8 mois de résidence à nos côtés et nous rencontrer autour d’un verre en fin de soirée ! Nos auteur.rice.s-résident.e.s vous pitcherons les projets sur lesquels ils travaillent depuis le mois de septembre. De la romance au drame en passant par la comédie ces pitchs d’idées originales sauront vous donner envie de voir les films issus des scénarios. Puis, les comédien.ne.s de nos résidences revisiterons des scènes du patrimoine audiovisuel mondial ! Tirées de séries ou de films, les comédien.ne.s ont eu l’occasion de travailler sur des scènes diverses et variées au côté d’acteur.rice.s professionnel.le.s. Par groupe iels en ont sélectionné une pour vous l’interpréter à l’occasion de cette soirée sur la scène du Bar à Bulles. Enfin, nous vous inviterons à boire un verre ensemble en fin de soirée pour pouvoir vous rencontrer et échanger sur nos passions communes ! Bar à Bulles 4 Cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/clap-de-paname/ https://fb.me/e/YbB5z6JW https://fb.me/e/YbB5z6JW https://link.dice.fm/R961c84bc921

La Machine du Moulin Rouge

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bar à Bulles Adresse 4 Cité Véron Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bar à Bulles Paris

Bar à Bulles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Clap de Paname Bar à Bulles 2023-04-26 was last modified: by Clap de Paname Bar à Bulles Bar à Bulles 26 avril 2023 Bar à Bulles Paris Paris

Paris Paris