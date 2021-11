Clap de fin saison 2021 Martailly-lès-Brancion, 7 novembre 2021, Martailly-lès-Brancion.

Clap de fin saison 2021 Lieu-dit Brancion Château de Brancion Martailly-lès-Brancion

2021-11-07 11:00:00 – 2021-11-07 17:00:00 Lieu-dit Brancion Château de Brancion

Martailly-lès-Brancion 71700 Martailly-lès-Brancion

EUR 0 0 Et oui, Brancion fermera ses portes le dimanche 7 novembre prochain pour les rouvrir le 1er avril 2022. Venez fêter avec nous cette fin de saison : entrée gratuite au château toute la journée, soupe de potirons, vin chaud et bonnes affaires à faire à la boutique à quelques semaines de Noël !

C’est aussi le dernier jour pour que les plus jeunes (et les autres) deviennent membres de la Guilde de la Chauve-Citrouille…

Une journée festive et ludique en perspective !

chateaudebrancion@orange.fr +33 3 85 32 19 70

Et oui, Brancion fermera ses portes le dimanche 7 novembre prochain pour les rouvrir le 1er avril 2022. Venez fêter avec nous cette fin de saison : entrée gratuite au château toute la journée, soupe de potirons, vin chaud et bonnes affaires à faire à la boutique à quelques semaines de Noël !

C’est aussi le dernier jour pour que les plus jeunes (et les autres) deviennent membres de la Guilde de la Chauve-Citrouille…

Une journée festive et ludique en perspective !

Lieu-dit Brancion Château de Brancion Martailly-lès-Brancion

dernière mise à jour : 2021-10-30 par