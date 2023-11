Séance spéciale accompagnée d’une rencontre : Lucienne Clap Ciné Saint-Pourçain-sur-Sioule, 24 novembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

« Lucienne » est un documentaire de fiction réalisé par Claudie Landy. Retraçant la vie de sa grand-mère, la réalisatrice va alors traverser la France pour la comprendre. A l’issue de la projection, une rencontre avec la réalisatrice vous sera proposée..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

Clap Ciné Cour des Bénédictins

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Lucienne » is a fictional documentary directed by Claudie Landy. Tracing the life of her grandmother, the director travels across France to understand her. At the end of the screening, you’ll be invited to meet the director.

« Lucienne » es un documental de ficción dirigido por Claudie Landy. A través de la vida de su abuela, la directora recorre Francia para comprenderla. Tras la proyección, podrá conocer a la directora.

« Lucienne » ist ein fiktionaler Dokumentarfilm von Claudie Landy. Die Regisseurin zeichnet das Leben ihrer Großmutter nach und reist durch Frankreich, um sie zu verstehen. Im Anschluss an die Vorführung wird Ihnen ein Treffen mit der Regisseurin angeboten.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme Val de Sioule