Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe CLAP CINE LE MANS : PARASITE Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CLAP CINE LE MANS : PARASITE Médiathèque Louis-Aragon, 24 novembre 2021, Le Mans. CLAP CINE LE MANS : PARASITE

Médiathèque Louis-Aragon, le mercredi 24 novembre à 16:00

Clap Ciné c’est la remise du prix du meilleur film d’une sélection. ? Les six films en lice cette année ont été sélectionnés par les élèves du collège Costa-Gavras, du Lycée Montesquieu en option audiovisuel, par l’équipe cinéma du réseau des médiathèques du mans et par le cinéma _Les cinéastes._ Tous seront projetés au cinéma Les Cinéastes ou à la médiathèque Louis-Aragon entre le 13 octobre et le 16 mars 2022. **PROJECTION 2** _: Parasite_ de John-Ho Bong (Corée, 2019). Palme d’Or au Festival de Cannes 2019. Sélection des lycéens. Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira vraiment indemne…

Gratuit

Deuxième projection du prix Clap Ciné Le Mans Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T16:00:00 2021-11-24T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Louis-Aragon Adresse 72000 Le Mans, 54 rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon Le Mans