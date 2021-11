Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe CLAP CINE LE MANS : MON FRERE Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Médiathèque Louis-Aragon, le mercredi 8 décembre à 16:00

Clap Ciné c’est la remise du prix du meilleur film d’une sélection. Les six films en lice cette année ont été choisis par les élèves du collège Costa-Gavras, du Lycée Montesquieu en option audiovisuel, par l’équipe cinéma du réseau des médiathèques du mans et par le cinéma Les cinéastes. Tous seront projetés au cinéma Les Cinéastes ou à la médiathèque Louis-Aragon entre le 13 octobre et le 16 mars 2022. **PROJECTION 3** : _Mon frère_ de Julien Abraham (France 2019). Avec Aïssa Maïga, MHD, Darren Muselet… Parce qu’il voulait protéger son petit frère d’un père trop violent,Teddy, un jeune noir sans histoire, se voit accusé du meurtre de son père et est envoyé dans un Centre éducatif fermé, dans l’attente de son procès pour parricide. Il plonge alors dans un univers brutal dont il ne connaît pas les règles. Mon frère a été sélectionné par les élève du collège Costa-Gavras.

