CLAP CINE LE MANS : MIDSOMMAR les Cinéastes, 19 janvier 2022, Le Mans.

CLAP CINE LE MANS : MIDSOMMAR

les Cinéastes, le mercredi 19 janvier 2022 à 16:00

Clap Ciné c’est la remise du prix du meilleur film d’une sélection. Les six films en lice cette année ont été choisis par les élèves du collège Costa-Gavras, du Lycée Montesquieu en option audiovisuel, par l’équipe cinéma du réseau des médiathèques du mans et par le cinéma Les cinéastes. Tous seront projetés au cinéma Les Cinéastes ou à la médiathèque Louis-Aragon entre le 13 octobre et le 16 mars 2022.. **PROJECTION 4** : _Midsommar,_ film d’horreur de Ari Aster (Etats-Unis 2019). Avec Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter. Un couple traverse la Suède pour rendre visite à un de leurs amis et assister à un festival local. Mais les retrouvailles se transforment vite en culte païen et sordide.

Gratuit

Quatrième projection du prix Clap Ciné Le Mans

les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T16:00:00 2022-01-19T18:30:00