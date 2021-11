CLAP CINE LE MANS : Les éblouis Médiathèque Louis-Aragon, 16 mars 2022, Le Mans.

CLAP CINE LE MANS : Les éblouis

Médiathèque Louis-Aragon, le mercredi 16 mars 2022 à 16:30

_Clap Ciné_ c’est la remise du prix du meilleur film d’une sélection. ? Les six films en lice cette année ont été sélectionnés par les élèves du collège Costa-Gavras, du Lycée Montesquieu en option audiovisuel, par l’équipe cinéma du réseau des médiathèques du mans et par le cinéma Les cinéastes. Tous seront projetés au cinéma Les cinéastes ou à la médiathèque Louis-Aragon entre le 13 octobre et le 16 mars 2022. **PROJECTION 6** : _Les éblouis_, drame de Sarah Suco (France, 2019) Avec Camille Cottin, Jean-Pierr Darroussin, Eric Caravaca, Céleste Brunnquell… Camille et sa famille font partie de la communauté religieuse la Colombe, qui mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier. Alors qu’au départ cette communauté semble prôner de bonnes valeurs, Camille s’inquiète de plus en plus pour sa famille. Sa mère ne va pas bien et son père, au lieu de réagir, ne fait que prier le seigneur et s’en remettre à lui. Les questions fusent de toute part.

Gratuit

Sixième projection du prix Clap ciné Le Mans

Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T16:30:00 2022-03-16T18:10:00