Médiathèque Louis-Aragon, le mercredi 23 février 2022 à 16:00

Clap Ciné c’est la remise du prix du meilleur film d’une sélection. Les six films en lice cette année ont été choisis par les élèves du collège Costa-Gavras, du Lycée Montesquieu en option audiovisuel, par l’équipe cinéma du réseau des médiathèques du mans et par le cinéma Les cinéastes. Tous seront projetés au cinéma Les Cinéastes ou à la médiathèque Louis-Aragon entre le 13 octobre et le 16 mars 2022. **PROJECTION 5** : _Joker,_ drame psychologique de Todd Philips (Etats-Unis 2018). Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz. Lion d’Or à la Mostra de Venise 2019. Arthur Fleck, comédien de stand-up raté, est agressé alors qu’il erre dans les rues de Gotham City déguisé en clown. Méprisé par la société, Fleck s’enfonce peu à peu dans la démence et devient le génie criminel connu sous le nom de Joker, un dangereux tueur psychotique. Joker a été sélectionné par les lycéens de Montesquieu.

Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port

2022-02-23T16:00:00 2022-02-23T18:10:00

