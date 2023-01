Clap 41 à Trôo Troo Troo Troo Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Troo

Clap 41 à Trôo Troo, 14 février 2023, Troo Troo. Clap 41 à Trôo Place Sainte-Catherine Troo Loir-et-Cher

2023-02-14 20:00:00 – 2023-02-14 Troo

Loir-et-Cher Troo Clap 41 à Trôo. « Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont

envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. Projection du film Le Mans 66. Un film de James Mangold (2019), avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe. mairietroo@orange.fr +33 2 54 73 55 00 Pixabay

Troo

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Troo Autres Lieu Troo Adresse Place Sainte-Catherine Troo Loir-et-Cher Ville Troo Troo lieuville Troo Departement Loir-et-Cher

Troo Troo Troo Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troo-troo/

Clap 41 à Trôo Troo 2023-02-14 was last modified: by Clap 41 à Trôo Troo Troo 14 février 2023 loir-et-cher Place Sainte Catherine Troo Loir-et-Cher Troo Troo, Loir-et-Cher

Troo Troo Loir-et-Cher