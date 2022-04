CLAP 13 – Réalise ton court métrage ! Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’évènement: île de France

CLAP 13 – Réalise ton court métrage ! Centre Paris Anim’ René Goscinny, 7 avril 2022, Paris. Du mercredi 19 janvier 2022 au lundi 02 mai 2022 :

. gratuit Inscription au Centre Paris Anim’ René Goscinny ou au Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné (par téléphone ou directement au Centre) Passionné.e de cinéma ? Viens créer ton premier court métrage ! *CLAP 13*, c’est un projet entièrement gratuit permettant à 6 jeunes de 14 à 17 ans de découvrir le cinéma par des visites passionnantes au Forum des Images et la création de A à Z d’un court métrage dont la projection aura lieu le 2 mai au Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné. Places très limitées, alors inscris-toi vite ! Centre Paris Anim’ René Goscinny 14 rue René Goscinny 75013 Paris Contact : 0145851663 https://www.facebook.com/events/472456577728051?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/472456577728051?ref=newsfeed https://www.centregoscinny.org/clap-13-2/

