Clan of Xymox Le Molotov, 30 octobre 2023, Marseille 6e Arrondissement

EUR 20 Depuis leur formation dans leur Hollande natale (1982), leur musique a été en constante évolution, toujours stimulante et souvent à couper le souffle.

John Peel de la BBC les a considérés comme des pionniers de la Dark Wave.

Certains d’entre nous ont toujours été d’avis que Xymox est quelque chose de spécial. Un groupe attiré par la musique électronique mais déterminé, toujours, à faire quelque chose qui leur est propre. Ils sont uniques.



Le Clan of Xymox, au cours des années, a sorti de nombreux albums à succès et cultes depuis leur signature avec 4AD (UK). Plus tard, ils ont signé avec Universal Music (USA) et maintenant avec Trisol (UE) et Metropolis Records (USA).



Un flux constant d’albums acclamés par la critique a été publié, tous des disques Dark Wave intemporels et profondément émotionnels. Le groupe a sorti 18 albums studio, 2 DVD, un album Remix et Live, “Best Of” et même un album de reprises nommé “Kindred Spirits” (2012), qui rend hommage aux influences passées de Ronny.



En 2017 est sorti l’album 5 étoiles ” Days Of Black ” dont la plupart ont dit que Clan Of Xymox a atteint un nouveau, peut-être même leur plus haut sommet , ou … ? Suivi de “Spider On The Wall” (2020) 3 singles avec vidéos sont sortis et ont tous atteint le numéro 1 dans les charts DAC.



Alors que le monde s’est arrêté en 2020 et que Clan of Xymox n’a pas pu partir en tournée, Ronny Moorings a commencé à créer de nouveaux morceaux, influencés par la pandémie. Limbo est un coup de maître de dark wave moderne, élargissant le son caractéristique de Clan of Xymox pour créer une vision captivante de ce moment de notre histoire. Tous les titres publiés ont atteint la première place dans les classements DAC des singles et des albums.



Ces albums sont un triomphe artistique pour le groupe. Ils sont sombres et intimes, tout en explorant de manière magistrale la signature du son dark wave qui a fait que le groupe est adoré dans le monde entier.



En 2022, Ronny a écrit une chanson intitulée “Save Our Souls” pour attirer l’attention sur la guerre de Poutine en Ukraine. Toutes les recettes sont reversées à des organismes luttant contre la souffrance humaine et animale.



Le groupe tourne constamment avec succès autour du globe, des arènes aux clubs habituels. Maintenant, ils sont là pour que vous les voyiez en action, que vous les rencontriez ou que vous appreniez à les connaître.



Ronny Moorings écrit, enregistre et produit toute la musique et les paroles de ses chansons.

Clan of Xymox débarque au Molotov, rendez-vous le 18 juillet.

