CLAMM en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 3 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 3 février 2022

de 19h à 23h

gratuit

CLAMM

(Garage Punk – Melbourne, AUS)

CLAMM ne pouvaient venir de nulle part ailleurs que de Melbourne en Australie. D’une ville qui dégouline de musique, avec des groupes emblématiques tels qu’Eddy Current Suppression Ring et Total Control, qui ont construit une scène sincère et farouchement indépendante, centrée sur des labels comme Antifade, Flightless ou Death Cool, qui ont tenu le flambeau pour d’innombrables groupes.

Mais CLAMM ont débarqué complètement indépendamment de toute scène. Ils ont donné leurs premiers concerts en 2019, partageant l’affiche avec pratiquement n’importe qui partant pour. Jack Summers (voix / guitare) et Miles Harding (batterie) se connaissent depuis l’enfance, et sous de nombreux noms, se sont produits durant des années, entourés d’amis ou de frères et sœurs, dans la scène underground de Melbourne. Ce n’est qu’au moment où ils ont fait la connaissance de Maisie Everett (chant / basse) que l’aventure CLAMM était prête.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

