Clameur(s) Centre-ville de Dijon Dijon, vendredi 14 juin 2024.

La prochaine édition de la manifestation littéraire Clameur(s) se tiendra du 14 au 16 juin prochain !

Après une année 2023 placée sous la thématique Orages , le thème retenu pour l’édition 2024 est Hors-champ .

Derrière ce mot, qui au premier abord pourrait faire écho au monde du cinéma, Clameur(s) rassemblera la littérature, les auteurs et autrices, spectateurs et spectatrices, les lecteurs et lectrices autour d’éléments qui ne feraient, pour différentes raisons, pas partie d’un cadre. Des entités que l’on ne verrait pas, peu, ou moins, et auxquelles l’événement aimerait donner la parole, de la visibilité.

Vaste sujet ! Alors pour accompagner la programmation, cinq mots-clés orienteront les problématiques littéraires de cette saison secret , regard , identités , marges et mouvement . .

