Clameurs – Alain Damasio et Palo Alto Marseille 2e Arrondissement, 4 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Clameurs – Alain Damasio et Palo Alto Marseille 2e Arrondissement

2022-06-04 – 2022-06-04

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Le 5 juin 2022, en plein coeur de Marseille, nous donnons vie au passage le plus fou du roman d’Alain Damasio Les Furtifs : une gigantesque marche sonore, furtive et hybridée qui s’empare de la ville, la chambarde et la fait vibrer de part en part. Lanceurs de clameurs, pirates de mots, frayeurs de pistes, mettons-nous en mouvement et scandons nos rêves, hurlons nos colères, marchons ensemble pour clamer que l’humain n’est pas une marchandise, slamons l’avenir et bifurquons en foule vers de nouveaux possibles.



Rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent autour d’un pique-nique place Bargemon à 12h30, chacun amène sa tambouille à partager.



Ensuite, mettons-nous en route !



En coproduction avec La Biennale des écritures du réel / Théâtre de la Cité​.

Marche-concert participative. Nous donnons vie au passage le plus fou du roman d’Alain Damasio Les Furtifs : une gigantesque marche sonore, furtive et hybridée qui s’empare de la ville, la chambarde et la fait vibrer de part en part.

http://www.lieuxpublics.com/

Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-08 par