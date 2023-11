Séjour Neige à Valberg CLAJ VALBERG Péone, 26 décembre 2023, Péone.

Séjour Neige à Valberg 26 – 30 décembre CLAJ VALBERG

Ce séjour est organisé pour 24 jeunes âgés de 11 à 17 ans et se déroule du 26 au 31 décembre 2023 à Valberg dans le département des Alpes-Maritimes. Il est prévu pour permettre à ces jeunes issus de quartier prioritaire, n’ayant que très peu accès à des activités de loisisrs, de sortir de leur quotidien pour découvrir un autre enviroonnement.

Nous avons prévu des activités et des sports de pleine nature en lien avec le milieu naturel de la montagne.

L’esprit citoyen sera abordé durant ce séjour, avec les respect des locaux et de son réglement spécifique, le respect entre eux, envers les autres personnes enfants, jeunes et adultes qu’ils peuvent rencontrer lors du séjour.

CLAJ VALBERG VALBERG Péone 06470 Valberg Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mjcagora.nice-est@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T09:30:00+01:00 – 2023-12-26T23:59:00+01:00

2023-12-30T00:00:00+01:00 – 2023-12-30T19:00:00+01:00

séjour neige Valberg