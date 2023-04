EPICOLO PRINTEMPS 2023 CLAJ VALBERG, 6 mars 2023, Péone.

Mini-séjour (5 jours & 4 nuits) en moyenne montagne à Valberg du lundi au vendredi pour un groupe de 16 enfants de 9 à 11 ans :

Apprentissage de la vie en collectivité, renforcement des compétences et connaissances scolaires et périscolaires, découverte de la faune et de la flore, randonnées, activités culturelles, jeux collectifs et jeux sportifs en alternance et complémentarité. Activités plus spécifiquement liées au livre et à la lecture Cahiers de vacances etc…Respect des rythme de vie de l’enfant, de ses besoins, de ses envies…

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Projet Pédagogique du Printemps 2023

CLAJ VALBERG VALBERG Péone 06470 Valberg Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur association.epilogue@sfr.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T08:00:00+01:00 – 2023-03-06T08:30:00+01:00

2023-04-21T16:30:00+02:00 – 2023-04-21T17:00:00+02:00

