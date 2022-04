Clairvoyance et Bien-Être Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine 1ère partie : Conférence -débat -échanges “Qu’est-ce qu’une N.D.E.?”

N.D.E. signifie : near death experience (expérience aux frontières de la mort ou expérience de mort imminente). Le Docteur Bernard Samson (médecin-chef de la marine nationale en retraite et expérienceur) tâchera d’éclaircir ce sujet interpellant que sont les N.D.E. et les O.B.E. Ils aident les personnes qui vivent ces moments particuliers depuis de très nombreuses années. Murielle Daguet (médium, tarologue, hypnothérapeute certifiée, soins énergétiques) nous parlera des NDE et de ses différentes sorties de corps (OBE) pour mieux comprendre ce qu’est une sortie de corps et une expérience de mort imminente. En hypnose fait-on des sorties de corps? Y a-t-il une différence entre une N.D.E. dite positive ou négative, une O.B.E. (out of body experience = sortie du corps)? Un médium fait-il une N.D.E. lors de ses communications avec l’au-delà ? Etc… 2ème partie : Expérience médiumnité – Tarologie en salle et en direct ckou2000@yahoo.fr +33 2 99 82 10 98 http://www.net1901.org/association/CLAIRVOYANCE-ET-BIEN-ETRE-C.B.E.,527273.html 1ère partie : Conférence -débat -échanges “Qu’est-ce qu’une N.D.E.?”

