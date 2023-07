L’Infini Végétal Clair’ville Gap Catégories d’Évènement: Gap

Hautes-Alpes L’Infini Végétal Clair’ville Gap, 7 août 2023, Gap. L’Infini Végétal 7 – 18 août Clair’ville Inscription au centre de loisir Résidence artistique qui s’articulera autour du monde du végétal.

Tous les ateliers de pratique artistique proposés aux enfants leur feront découvrir différentes techniques artistiques ainsi que la flore de la région autour d’ateliers et de balades. Clair’ville 3 rue du stade 05000 Gap Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 51 08 26 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T17:00:00+02:00

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T17:00:00+02:00

2023-08-18T09:00:00+02:00 – 2023-08-18T17:00:00+02:00

