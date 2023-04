Rando VTT pédestre « Autour du vin » Face à la mairie, 17 septembre 2023, Clairvaux-d'Aveyron.

Encore de nouveaux parcours pour cette édition 2023 : randonnées VTT et pédestre avec ravitaillements tous les 8 à 10 km ouverts à tous et à toutes et pour tous les niveaux….

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Face à la mairie

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie



Again new routes for this 2023 edition: mountain bike and pedestrian hikes with refreshments every 8 to 10 km open to all and for all levels…

Más rutas nuevas para esta edición 2023: recorridos en bicicleta de montaña y a pie con puntos de avituallamiento cada 8 o 10 km abiertos a todos y para todos los niveles…

Noch mehr neue Strecken für die Ausgabe 2023: Mountainbike- und Wandertouren mit Verpflegungsstellen alle 8 bis 10 km, offen für alle und für alle Niveaus…

