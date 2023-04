Festival Ouvre L’oeil ! 2023, 19 avril 2023, Clairvaux-d'Aveyron.

Ouvre l’Oeil est un festival de cinéma en direction du jeune public et adolescents et qui se déroulera du 19 au 24 avril à Clairvaux d’Aveyron ! Pour en savoir plus, cliquez sur la flêche..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-24

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie



Ouvre l’Oeil is a film festival for young people and teenagers which will take place from April 19 to 24 in Clairvaux d’Aveyron! To know more about it, click on the arrow.

Ouvre l’Oeil es un festival de cine para jóvenes y adolescentes que se celebrará del 19 al 24 de abril en Clairvaux d’Aveyron Para más información, haga clic en la flecha.

Ouvre l’Oeil ist ein Filmfestival für junges Publikum und Jugendliche, das vom 19. bis 24. April in Clairvaux d’Aveyron stattfindet! Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf den Pfeil.

