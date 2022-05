Les Grand Concerts de Clairvaux Abbaye de Clairvaux Clairvaux Catégories d’évènement: Aube

Clairvaux

Les Grand Concerts de Clairvaux Abbaye de Clairvaux, 26 septembre 2020 15:00, Clairvaux. 26 et 27 septembre 2020 Sur place Concert du samedi 15 h : 16 € – Samedi 17 h 30 et Dimanche 15 h 30 : 30 € Gratuité pour les moins de 18 ans accompagnés http://www.abbayedeclairvaux.com Dans le cadre exceptionnel de la salle des Concers à l’Abbaye de Clairvaux, trois concerts majeurs : Eric Lacrouts : violon – Anne Queffélec : Piano – R. Pidoux : Viloncelles du quatuor à l’octuor Festival de Musique classique Les Grands Concerts de Clairvaux Dans le cadre exceptionnel de la salle des Concers à l’Abbaye de Clairvaux, trois concerts majeurs : >> Samedi 26 septembre >>> à 15 h un concert « Alla breve » autour de Bach, Paganini et Ysaïe à travers la virtuosité d’ERIC LACROUTS, en violon solo. >>> à 17 h 30, ANNE QUEFFELEC, en cette année Beethoven, nous fera partager trois sonates qui définissent l’œuvre pianistique du compositeur :

– Sonate N°1 op.2… la toute première

– Sonate N°14 op.27 dite “Clair de lune“

– Sonate N° 32 op.111… l’ultime ! « Vers la lumière »

“Dès sa première sonate,le jeune Beethoven de 24 ans semble s’écrier tel un héros de Chateaubriand: “Levez-vous, orages désirés, qui devez emporter Ludwig dans les espaces d’une autre vie !”, empoignant déjà “son destin à la gueule” selon ses propres mots..

A mi-parcours du journal intime des 32 sonates, en 1802, année de la célèbre “Clair de lune”,méditation et révolte se confrontent; il sait qu’il est devenu irréversiblement sourd.

L’ultime étape de l’op.111, accomplissement de la quête spirituelle qui n’a cessé d’habiter Beethoven, nous laisse dans l’émerveillement et la gratitude.

Ainsi la nature humaine peut avoir ce visage-là…que je reçois comme le cadeau de lumière d’un homme à ses semblables mais aussi à son créateur. » >> Dimanche 27 septembre >>> à 15 h 30, RAPHAËL PIDOUX et 7 jeunes violoncellistes de “TALENTS & VIOLON’CELLES“ réunis autour de lui nous ferons partager leur bonheur :

Ils nous promènerons du Quatuor à l’Octuor avec des transcriptions remarquables : de Chopin à Bizet en passant par Reynaldo Hahn, Dvorak ou Stravinsky. Un concert d’une très grande originalité, dans la tradition de Clairvaux Abbaye de Clairvaux 10310 CLAIRVAUX 10310 Clairvaux Aube samedi 26 septembre 2020 – 15h00 à 16h00

samedi 26 septembre 2020 – 17h30 à 19h00

dimanche 27 septembre 2020 – 15h30 à 17h00

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Aube, Clairvaux Autres Lieu Abbaye de Clairvaux Adresse 10310 CLAIRVAUX Ville Clairvaux lieuville Abbaye de Clairvaux Clairvaux Departement Aube

Abbaye de Clairvaux Clairvaux Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairvaux/

Les Grand Concerts de Clairvaux Abbaye de Clairvaux 2020-09-26 was last modified: by Les Grand Concerts de Clairvaux Abbaye de Clairvaux Abbaye de Clairvaux 26 septembre 2020 15:00 Abbaye de Clairvaux Clairvaux Clairvaux

Clairvaux Aube