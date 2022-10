« Clairsapin va buller » Clairsapin, centre dans les Vosges Arrentes de Corcieux Arrentès-de-Corcieux Catégories d’évènement: ARRENTES DE CORCIEUX

520 € Transports compris au départ de Nancy ou Metz

Ecriture de l'histoire/Rando-nature/Balade de lutins/Accrobranche/Réalisation de dessins/Jeux extérieurs/Veillées (pyramide des défis, grille magique, rallye chocolat, veillée musicale)

centre VPT 3, le Clairsapin 88430 ARRENTES DE CORCIEUX
Arrentès-de-Corcieux 88430 Vosges Grand Est

« Clairsapin va buller » 30 octobre – 5 novembre 2022
Age minimum 6 Age maximum 14

