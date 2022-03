Clairon Le Mounguy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Clairon Le Mounguy, 1 avril 2022, Marseille. Clairon

Le Mounguy, le vendredi 1 avril à 21:00

À l’affût de tubes éternels et de perles oubliées qu’elle chine au fil du temps, Clairon garnit sa discothèque de plusieurs milliers de 45 tours sans craindre la faute de goût : une madeleine de Proust régressive ou une pépite rare ? Elle trouvera tôt ou tard sa place au cœur de ses sets iconoclastes où l’improvisation est gage de sincérité.

Entrée libre

♫DJ SET♫ Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T21:00:00 2022-04-01T00:30:00

