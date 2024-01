Fête de la musique Clairière du Silberthal Steinbach, samedi 22 juin 2024.

Steinbach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 19:00:00

fin : 2024-06-22

Des concerts en plein air dans le cadre enchanteur du Silberthal, on a pas trouvé mieux pour célébrer la musique et l’été !

Clairière du Silberthal

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay