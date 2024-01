Silber Tour – randonnée VTT Clairière du Silberthal Steinbach, samedi 11 mai 2024.

Steinbach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 14:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

5 circuits VTT tous niveaux de 10 à 60 km. 3 parcours le samedi et 5 parcours le dimanche.

Amateur de sport, de sensations et de nature, la rando VTT Silber Tour est faite pour vous ! 5 circuits tous niveaux, de nombreux ravitaillements,… Le Silber Tour c’est 100% sport, 100% VTT, 100% plaisir ! En détail : 5 circuits de 10, 25, 35, 50 et 60 km. 3 parcours le samedi et 5 parcours le dimanche.

Clairière du Silberthal

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



