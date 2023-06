Concert Festival d’été Clairière du Silberthal Steinbach, 1 juillet 2023, Steinbach.

Steinbach,Haut-Rhin

Au programme de cette soirée musicale en plein air : un petit tour pour savourer de nouvelles sonorités, couleurs et rythmes avec Calliopé et une deuxième partie de soirée plus « Electro » avec Radio Tutti & The Barilla Sisters..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 23:30:00. EUR.

Clairière du Silberthal

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



On the program for this open-air musical evening: a short tour to savor new sounds, colors and rhythms with Calliopé and a second, more « Electro » part of the evening with Radio Tutti & The Barilla Sisters.

En el programa de esta velada musical al aire libre: un pequeño recorrido para saborear nuevos sonidos, colores y ritmos con Calliopé y una segunda parte de la velada, más « Electro », con Radio Tutti & The Barilla Sisters.

Auf dem Programm dieses musikalischen Abends unter freiem Himmel stehen: eine kleine Runde, um neue Klänge, Farben und Rhythmen mit Calliopé zu genießen, und ein zweiter, eher « elektrolastiger » Teil des Abends mit Radio Tutti & The Barilla Sisters.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay