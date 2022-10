Claires Obscures – Néfissa Bénouniche – Contes Givrés Juif Juif Catégories d’évènement: Juif

Sane-et-Loire

Claires Obscures – Néfissa Bénouniche – Contes Givrés
Le bourg Salle des fêtes Juif Sane-et-Loire

Le bourg Salle des fêtes Juif Sane-et-Loire Salle des fêtes Le bourg

2022-10-26

Salle des fêtes Le bourg

Juif

Sane-et-Loire Juif 0 0 EUR Parce que toutes les femmes sont sorcières.

Dire la part d’ombre des femmes.

Dire leur part de lumière aussi.

Accepter cette part d’ombre ne va pas de soi. Parfois un rituel est nécessaire.

Il arrive que l’inconnu fasse trop peur malgré le désir.

L’ombre donne accès aux forces secrètes, si bien enfouies qu’on ne les sait plus, renforce le lien avec la nature profonde de l’être, avec la mort et avec la vie.

Certaines femmes en doutent et finissent par (s’)oublier.

Celles qui l’acceptent s’accomplissent pleinement et s’éclairent.

Aux yeux du commun les voilà sorcières.

Lieu Juif
Adresse Juif Sane-et-Loire Salle des fêtes Le bourg
Ville Juif
Departement Sane-et-Loire

