Claire Redor – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle), 9 février 2023, Nantes.

2023-02-09

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Concert. L’écriture de Claire Redor est singulière, tout à la fois libre et tenue. Elle se love au plus près de l’inconnu des vérités intérieures. Elle suspend le souffle. De sa colline de Corrèze et défiant les lois de notre temps, Claire Redor adresse son premier album, « Fruit mûr », dix ans après sa première scène, et faisant suite à deux EP autoproduits et quasi-secrets. Au cours de ces dix années, on l’a vue écrire aux côtés de JereM (Bonbon Vaudou), Chloé Lacan, et surtout être l’invitée du subtile duo Verone sur leur dernier album et en tournée, en compagnie de Sammy Decoster. C’est tout naturellement aux amis d’alpage Fabien Guidollet et Sammy Decoster(Facteurs Chevaux) qu’elle confie la co-réalisation de ce tout singulier premier album

Pannonica (Salle) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000