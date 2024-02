Claire Luzi Le Petit Duc Aix-en-Provence, samedi 30 mars 2024.

Claire Luzi Le Petit Duc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Toute sa passion pour le Brésil et son goût pour les mots. Claire Luzi connaît bien Le Petit Duc pour y avoir animé plusieurs fois des Roda pour le bonheur des amoureux du Brésil et la joie de faire de la musique ensemble !

Ici, en avant première de sa sortie d’album, Claire vient nous présenter sa nouvelle création de chansons, qui met sur scène 4 femmes en pleine maturité artistique, leur énergie et leur swing au service de chansons fortes et poétiques, aux mélodies métissées de choro.

« Mon univers world est résolument lyrique et acoustique, nourri des rythmes du Brésil où j’ai vécu. Gourmande de la sonorité des mots et je joue à écrire des textes de la bouche et de la voix, doux et sensuels. Mes textes parlent d’espoir, d’amour, d’égalité, d’écologie à travers des histoires de la vie ordinaire et de ces mille petits riens qui nous touchent tous ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

