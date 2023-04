Claire Le Men à la Librairie de Paris Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Claire Le Men à la Librairie de Paris Librairie de Paris, 10 mai 2023, Paris. Le mercredi 10 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Claire Le Men qui présentera sa nouvelle bande dessinée « Mon musée imaginaire » paru aux éditions de La Découverte. Dans cet essai graphique et autobiographique, l’autrice construit son « musée imaginaire » et propose aux lecteurs et lectrices de vagabonder parmi ses oeuvres favorites pour interroger le rôle de l’art, ses fonctions et ses significations sociales. Qu’est-ce que le beau ? À quoi mesure-t-on la valeur d’une oeuvre d’art ? Quel est le rôle d’un musée ? Comment se forme le goût ? Qu’est-ce qui distingue un original de sa reproduction ? Claire Le Men suit d’abord des études de médecine et se spécialise en psychiatrie, ce qui lui inspire son premier roman graphique, Le Syndrome de l’imposteur (La Découverte, 2019). Librairie de Paris 7-9 Place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-136221/bande-dessinee-claire-le-men/ 0145224781 b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-136221/bande-dessinee-claire-le-men/

François Lévy Bande dessinée : Claire Le Men en rencontre à la Librairie de Paris

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie de Paris Adresse 7-9 Place de Clichy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie de Paris Paris

Librairie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Claire Le Men à la Librairie de Paris Librairie de Paris 2023-05-10 was last modified: by Claire Le Men à la Librairie de Paris Librairie de Paris Librairie de Paris 10 mai 2023 Librairie de Paris Paris Paris

Paris Paris