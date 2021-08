Claire Laplace – Le Dernier petit festival de l’été – 4e saison Flagy, 23 août 2021, Flagy.

Claire Laplace – Le Dernier petit festival de l’été – 4e saison 2021-08-23 20:30:00 – 2021-08-23 22:00:00 Villars La Tanière 3 route du Loup, lieu-dit Villard

Flagy Saône-et-Loire

La jeune et prometteuse pianiste Claire Laplace, diplômée de la Haute Ecole de Musique de Genève et du Conservatoire Supérieur de Lyon, nous propose un récital de piano-forte autour des œuvres de la compositrice méconnue Hélène de Montgeroult. Cette musicienne, née à Lyon au 18 ème siècle et dont la vie fut riche et mouvementée, nous a laissé un ensemble d’oeuvres fascinants et romantiques. Claire Laplace jouera pour son récital une belle copie de piano-forte d’après Fritz (vers 1815). Cette soirée consacrée au matrimoine comprendra aussi un temps d’échange avec le public sur la vie et l’oeuvre de Montgeroult.

