CLAIRE LAFFUT + MÉTÉO MIRAGE + CHIARA FOSCHIANI File7, 7 mai 2022, Magny-le-Hongre.

File7, le samedi 7 mai à 20:00

CLAIRE LAFFUT : Il y a chez Claire Laffut cette évidence de l’enfance. Une façon d’annoncer la couleur avec un mélange de gravité et d’espièglerie. Muse solaire de la pop française, elle dessine des toiles oniriques à l’aide de simples mots avec une puissance organique décuplée. Ses envies vagabondent du côté du dansant, du vivant, du pas trop parfait. Ses textes chuchotent ses peurs, ses vertiges, ses audaces. Ils ne taisent pas ses désillusions, ni les guerres menées tambour battant, le front haut. Ses notes s’arriment à des moments de fulgurance, une rencontre dans un bar, d’étranges mélanges encapsulés comme dans ses titres phares « Nudes », « Vérité » ou « Sororité ». MÉTÉO MIRAGE : Souvent poétique, parfois rageur, toujours aiguisé, Météo Mirage nous embarque dans un univers aux contours multiples. Entre pop aérienne, accents rocks et envolées synthétiques, le groupe pose ses mots. Météo Mirage, c’est d’abord un récit d’aventure et d’altérité. Quand le groupe voit le jour en 2017, c’est par envie d’inconnu, de mélanges. Naissent les premiers morceaux, aux textes ciselés et aux sonorités empruntant à la fois à des influences rock, chanson française et a des découvertes plus aventureuses. Les rencontres au fil des années viennent alors donner corps à une musique organique aux nombreuses facettes. Sur scène, le groupe emmène le public dans un véritable voyage. L’énergie est grande, les paysages divers. CHIARA FOSCHIANI : Oubliez les histoires d’amour à l’eau de rose, Chiara parle d’amours toxiques, de prédations, de recherche de soi-même. Quelle est la part de fiction et de réalité vécue ? Chiara garde le mystère. Sa personnalité, elle la révèle au travers de sa musique. Derrière son piano, elle donne vie à une pop nébuleuse et mélancolique que la puissance de sa voix propulse dans un univers proche de London Grammar, Lorde et Kate Bush. Chiara ne cherche pas la facilité dans ses compositions : l’émotion est au cœur de sa quête artistique. Faire du bien aux autres au travers de sa musique, donner de l’espoir et partager avec bienveillance et une empathie naturelle ses sentiments. Rien de plus, rien de moins.

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif abonné.e : 10€

Samedi 7 mai // 20h // Pop // Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



