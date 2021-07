Mérignac Le Krakatoa Gironde, Mérignac CLAIRE LAFFUT Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Krakatoa Transrock présente : Claire Laffut – Bleu Il y a chez Claire Laffut cette évidence de l’enfance. Une façon d’annoncer la couleur avec un mélange de gravité et d’espièglerie. Ce sera donc le bleu – l’exacte nuance des débutants, en amour et en musique ; la carnation incontestée des ecchymoses sur la peau, le cœur, l’âme ; la teinte parfaite de la mer, celle de ses tableaux grandeur nature qu’elle peint d’un geste délié, sans contraintes et dans lesquels il ne lui déplaît pas de vivre. Un bleu qui la suit depuis longtemps, elle n’y avait pas songé, pas vraiment, mais il s’est imposé sur ce premier album ainsi colorié. Voilà pourquoi Claire a trempé ses cheveux dans un bain de la même palette, histoire d’être raccord, dedans comme dehors, au cas où nous ne l’aurions pas remarqué. // Ouverture des portes : 19h30 Début des concerts : 20h30 Protocole sanitaire : Concert debout, masqué, distancié. Le pass sanitaire n’est pas demandé.

Adhérents : 13€ ; Prévente : 15€ ; Sur Place : 18€

Claire Laffut passera au Krakatoa pour nous présenter son premier album, Bleu.

2021-09-30T19:30:00 2021-09-30T23:59:00

