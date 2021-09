Claire Laffut I 08.10.2021 I EMB Sannois EMB Sannois, 8 octobre 2021, Sannois.

Claire Laffut I 08.10.2021 I EMB Sannois

EMB Sannois, le vendredi 8 octobre à 20:30

Claire Laffut possède déjà un début de carrière impressionnant. Plasticienne, créatrice d’une marque de tatouages éphémères et désormais chanteuse, Claire Laffut ne cesse d’explorer les différents champs de la création pour exprimer ses émotions. Fruit d’une collaboration étroite avec Tristan Salvati, producteur et multi-instrumentiste, elle a la clarté de la pop tout en s’aventurant sur le terrain de la soul, du jazz, du reggae, de la bossa nova. INFOS COVID-19 //PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE// Dans le contexte actuel et dans l’attente de nouvelles mesures gouvernementales, les concerts peuvent être amenés à être adaptés, reportés ou annulés. Nous vous remercions pour votre compréhension. BILLETTERIE ► [[https://emb-sannois.org/billetterie/](https://emb-sannois.org/billetterie/)](https://emb-sannois.org/billetterie/) COMMENT VENIR ► Accès gare de Sannois // (Saint-Lazare <—> Sannois en 20 mn accessible avec la carte Navigo). ► Autoroute A15 sortie Sannois // (vers la D 170). ► Parking souterrain gratuit et surveillé, accès gare. INFOS ► 2 rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois . 01 39 80 01 39 [[.com@emb-sannois.org](mailto:.com@emb-sannois.org)](mailto:.com@emb-sannois.org) . [www.emb-sannois.org](http://www.emb-sannois.org) ► Horaires indiqués = ouverture des portes. Début des concerts 30 mn après l’ouverture des portes ► Accès facilité pour les personnes à mobilité réduites. Appelez-nous au 01 39 80 01 39. ► Si vous souhaitez venir avec un appareil photo, merci de nous contacter par avance à l’adresse mail [[communication@emb-sannois.org](mailto:communication@emb-sannois.org)](mailto:communication@emb-sannois.org) ou au 01.39.80.01.39. ► Accès interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’une personne majeure.

Payant Tarif prévente 16 EUR Tarif réduit 14 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 12 EUR

Affûtée, groovy, surprenante, moderne et immédiatement attachante, Claire Laffut se nourrit d’empreintes émotionnelles, d’accidents heureux, de télescopages d’idées, de sons, de souvenirs.

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise



