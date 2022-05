Claire Illouz. Les abords du paysage. Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq L'Isle-Adam Catégories d’évènement: L’Isle-Adam

Claire Illouz est une artiste française contemporaine résidant à Chérence, village situé dans le Parc naturel régional du Vexin français, à une soixantaine de kilomètres de L’Isle-Adam. Elle s’intéresse au paysage – thématique chère à l’institution adamoise – mais à un paysage quelque peu oublié : ce sont les espaces négligés, où la nature a repris ses droits, qui retiennent son attention. Elle montre des étendues recouvertes d’herbes folles luxuriantes, qui se sont multipliées de manière anarchique. Elle imagine l’entrelacement des racines dissimulées sous terre et les objets abandonnés par l’homme qui pourraient s’y cacher, tels des « vestiges modernes ». Savamment composés, toujours à partir de croquis pris sur le motif, ces paysages des “talus” sont traités avec une infinie délicatesse et une minutie de trait qui confèrent à ces espaces en marge une élégance rare. Bien que le point de départ de toutes les œuvres de l’artiste soit le dessin (fusain, graphite, etc.), son exigence visuelle s’accompagne d’expérimentations plastiques qui la conduisent à s’essayer à divers médiums : peinture à l’huile, aquarelle, lavis d’encre, gravure (aquatinte, eau-forte, burin et pointe sèche). Pour cette exposition, près de 80 pièces ont été réunies : peintures, dessins, gravures et livres d’artiste, provenant soit de collections particulières, soit de l’atelier de Claire Illouz. Artiste française contemporaine,Claire Illouz s’intéresse à un paysage quelque peu oublié : ce sont les espaces négligés, où la nature a repris ses droits, qui retiennent son attention. Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq 31 Grande rue 95290 L’Isle-Adam L’Isle-Adam Val-d’Oise

