Claire Faravarjoo (Chanson française) Pôle Culturel, 31 mars 2022, Ambarès-et-Lagrave.

Claire Faravarjoo (Chanson française)

Pôle Culturel, le jeudi 31 mars à 20:30

Claire Faravarjoo, c’est une french pop palpitante et élégante à la frontière de l’électro et du disco, mêlant rythmiques suaves, lignes de basses profondes et synthés rétro. Étoile montante de la chanson française (lauréate du tremplin L’Oiseau Rare 2018, prix Ricard SA Live 2018, sélection Inouïs du Printemps de Bourges 2018), Claire Faravarjoo a déjà écumé de nombreuses scènes et croisé de grands noms (Brigitte, Julien Doré, Philippe Katerine). Ses albums sont aujourd’hui salués par la critique pour leur créativité. Une artiste à découvrir.

Tarifs : 6€ / 12€ / Carte Jeune : 5€ // Réservation conseillée

Claire Faravarjoo, c’est une french pop palpitante et élégante à la frontière de l’électro et du disco, mêlant rythmiques suaves, lignes de basses profondes et synthés rétro.

Pôle Culturel Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T22:00:00