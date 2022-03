Claire Elzière Tauxigny-Saint-Bauld, 14 mai 2022, Tauxigny-Saint-Bauld.

14 EUR Claire Elzière, talentueuse interprète saluée chaleureusement par Sanséverino, Georges Moustaki et Laurent Terzieff, connue pour avoir ressuscité les chansons drolatiques ou sensibles de Pierre Louki, a depuis élargi son répertoire. Au menu de la soirée, un florilège de chansons françaises de Pierre Louki, Allain Leprest, Pierre Barouh, Sarcloret, Claude Nougaro, Anne Sylvestre, Léo Ferré, Bel Hubert, Rémo Gary, Juliette, Mouloudji, Barbara,…

Dans la lignée des grandes interprètes, Claire Elzière joue avec justesse et retenue. Peu de jeu de scène dans son interprétation, grande économie de gestes qui ont une puissante intensité. Mélange d’humour, de gravité et de tendresse poétique, diction parfaite.

