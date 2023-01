Portes Ouvertes à l’atelier Claire Elmosnino Ebéniste Ploeren Catégories d’Évènement: Morbihan

Ploeren

Portes Ouvertes à l’atelier Claire Elmosnino Ebéniste, 31 mars 2023, Ploeren. Portes Ouvertes à l’atelier 31 mars – 2 avril Claire Elmosnino Ebéniste A la découverte du bois, de la terre et du cuir. Claire Elmosnino Ebéniste 4 impasse Aimé Bonpland Ploeren 56880 Morbihan Bretagne Sublimer le quotidien, c’est connaître la personne qui a créé la tasse dans laquelle on boit son café chaque matin.

C’est remettre l’humain au coeur de la cité.

C’est préserver les savoir-faire artisanaux, encourager leur transmission et susciter des vocations.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Claire Elmosnino, ébéniste vous ouvre les portes de son atelier et accueille Camille Mazure, céramiste et Lucie Hennebicq, maroquinière.

Les trois artisanes auront à coeur de vous faire découvrir leur métier, leurs techniques et leurs savoir-faire.

