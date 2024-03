Claire Ducreux Fleurir Les Abîmes Spectacle de Danse Au Fourneau Brest, samedi 23 mars 2024.

Claire Ducreux Fleurir Les Abîmes Spectacle de Danse Au Fourneau Brest Finistère

Dans le cadre de sa venue en résidence, Claire Ducreux et l’équipe du Fourneaux vous invitent à venir découvrir son film Fleurir les abîmes est né de la furieuse envie de planter un arbre de douceur au cœur du monde. Là où tout est voué à devenir sable, même l’eau, même le temps… se trouvent une femme et un arbre. Il est sa colonne vertébrale, son confident, celui qui l’inspire et l’apaise. Elle est son rire, ses tremblements, celle qui joue et attend. Poèmes et espoirs qui naissent de la vie-même… Ensemble, Fleurir les abîmes.

Pour ce nouveau et dernier solo de danse, Claire Ducreux nous plonge dans un univers très intimiste. Au fil de sa carrière, elle a su nous faire rentrer dans le langage abstrait de sa danse en créant des images à partir d’éléments du quotidien. Dans Fleurir les abîmes, c’est l’arbre, en tant que résistance pacifique face à une réalité en dégradation, qui devient le cœur de l’univers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:33:00

fin : 2024-03-23

Au Fourneau 11 Quai de la Douane

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Claire Ducreux Fleurir Les Abîmes Spectacle de Danse Brest a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole