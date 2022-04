Claire Diterzi & Stéphane Garin “Concert à table” Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Claire Diterzi & Stéphane Garin “Concert à table” Anglet, 30 avril 2022, Anglet. Claire Diterzi & Stéphane Garin “Concert à table” Anglet

2022-04-30 – 2022-04-30

Anglet Pyrénées-Atlantiques 6 8 EUR La table est mise et nos hôtes d’un soir nous invitent chez eux. Avec ses percussions faites d’objets du quotidien, le musicien fou Stéphane Garin accompagne pour un concert intime la voix tantôt épicée, tantôt sucrée de Claire Diterzi. La table est mise et nos hôtes d’un soir nous invitent chez eux. Avec ses percussions faites d’objets du quotidien, le musicien fou Stéphane Garin accompagne pour un concert intime la voix tantôt épicée, tantôt sucrée de Claire Diterzi. +33 5 59 58 73 00 La table est mise et nos hôtes d’un soir nous invitent chez eux. Avec ses percussions faites d’objets du quotidien, le musicien fou Stéphane Garin accompagne pour un concert intime la voix tantôt épicée, tantôt sucrée de Claire Diterzi. Scène nationale du Sud-Aquitain

Anglet

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Ville Anglet lieuville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Claire Diterzi & Stéphane Garin “Concert à table” Anglet 2022-04-30 was last modified: by Claire Diterzi & Stéphane Garin “Concert à table” Anglet Anglet 30 avril 2022 Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques