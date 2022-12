Claire Diterzi – Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Claire Diterzi – Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule Le CENTQUATRE – PARIS, 25 janvier 2023, Paris. Du mercredi 25 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 19h00

mercredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

. payant De 6 € 12 € Spectacle tout public conçu par Claire Diterzi, Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule – dont l’audacieuse singularité s’affirme dès son titre – met en scène une adolescente déterminée à réaliser ses rêves musicaux. dans le cadre du Festival Les Singulier·es 2023 Recluse dans sa chambre, Anja Karinskaya, jeune fille russe de 13 ou 14 ans, imagine qu’elle va devenir une grande compositrice contre l’avis de son entourage, et donne forme sur le vif à sa première création : un opéra pour une seule interprète. Avec une saisissante expressivité, empreinte de légèreté, la soprano Anaïs de Faria prête corps et voix à cette héroïne drôlement absolutiste. En résulte une pièce au large spectre musical et à la savoureuse liberté de ton. Autrice-compositrice-interprète très active dans le champ du spectacle vivant, Claire Diterzi – déjà invitée par le passé au CENTQUATRE-PARIS, notamment avec L’Arbre en poche – s’aventure ici pour la première fois sur le versant d’un théâtre adapté aux enfants, persuadée que « les colères d’enfants, loin de n’être que des caprices, sont d’immenses puissances de réinvention ». Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/claire-diterzi-puisque-c-est-comme-ca-je-vais-faire-un-opera-toute-seule.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101868285948

J-M Lobbé Claire Diterzi – Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule

Lieu Le CENTQUATRE - PARIS Adresse 5 rue Curial Ville Paris

