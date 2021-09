Nantes Théâtre Graslin Loire-Atlantique, Nantes Claire Diterzi : Je garde le chien… et l’orchestre – Saison Bouche d’Air/ONPL Théâtre Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Claire Diterzi : Je garde le chien… et l’orchestre – Saison Bouche d’Air/ONPL Théâtre Graslin, 7 janvier 2022, Nantes. 2022-01-07 Concerts les 7 et 8 janvier 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 10 € à 29 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES :Réservation pour le concert du 7 janvier 2022 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Réservation pour le concert du 8 janvier 2022 :- www.labouchedair.com- Bouche d’Air : à la Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte, Nantes – 02 51 72 10 10> mardi, mercredi et jeudi : de 10h30 à 12h30 réservation par téléphone – de 14h à 18h réservation sur place Concerts les 7 et 8 janvier 2022 à 20h Concert.Claire Diterzi, chanteuse un brin rock, ne se laisse pas enfermer dans un seul univers et propose 17 de ses chansons issues de son répertoire, avec l’ONPL, au Théâtre Graslin.Tout au long de ce concert à l’allure symphonique, Claire Diterzi nous entraîne dans une balade musicale hybride, tonique et décalée. En quête de liberté artistique, elle offre au public une prestation vocale impressionnante sublimée par la palette orchestrale des musiciens de l’ONPL. Convoquant son histoire personnelle, le sens de l’ironie toujours aussi aiguisé, elle met en lumière sa volonté d’affranchissement du show-biz et sa revendication d’une chanson contemporaine comme un art à part entière. Un spectacle utile qui éveille les consciences et interroge sur le rôle de l’artiste.Quand la chanteuse pop-rock Claire Diterzi nous invite à voir l’orchestre symphonique autrement… Claire Diterzi, chantOrchestre National des Pays de la Loire Didier Benetti, direction musicale Durée : 1h15 Coréalisation ONPL / La Bouche d’air / Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

