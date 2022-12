Claire Diterzi et Stéphane Garin – Concert à table Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Claire Diterzi et Stéphane Garin – Concert à table Le CENTQUATRE – PARIS, 19 janvier 2023, Paris. Du jeudi 19 janvier 2023 au samedi 21 janvier 2023 :

de 18h00 à 20h00

de 16h00 à 18h00

de 21h00 à 23h00

De 8 € à 15 € La frondeuse Claire Diterzi et l'insaisissable Stéphane Garin, tous deux friands d'expériences originales, mitonnent en duo un succulent Concert à table, nappé d'ingéniosité. Disposés sur une table, des ustensiles de cuisine et autres objets du quotidien côtoient divers instruments de musique. Manipulant cet insolite appareillage hétéroclite avec une dextérité teintée de malice, Stéphane Garin, assis d'un côté de la table, accompagne Claire Diterzi, chantant tout en nuances, assise face à lui de l'autre côté de la table. Au fil de cet échange nourri de sons et de trouvailles, on (re)découvre des morceaux de choix du répertoire de l'autrice-compositrice-interprète qui révèlent ici des saveurs inédites. Avec ce spectacle intimiste, au plus près du public, Claire Diterzi cherche à atteindre une forme de quintessence en chansons. « Dans ce duo, je donne à voir et entendre ma musique de la manière la plus simple et dépouillée pour toucher les gens sans artifices », explique-t-elle. Elle y retrouve Stéphane Garin, qu'elle avait déjà sollicité pour L'Arbre en poche – présenté au CENTQUATRE-PARIS en 2018. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr

Fabrice Buffard Claire Diterzi et Stéphane Garin – Concert à table

