Claire Diterzi – DE BEJAÏA A… L’Aria Cornebarrieu, vendredi 15 mars 2024.

Un spectacle joyeux et métissé, qui mêle théâtre et musique, pour (ré)inventer la vie de Tassadite, née en 1932 en Kabylie.

Depuis les années 80 et ses débuts dans le milieu rock alternatif, Claire Diterzi n’a jamais cessé de chercher la meilleure façon de libérer la musique de ses carcans, de l’ouvrir aux métissages, aux innovations, à toutes les disciplines. La façon la plus directe et franche de partager ses émotions, ses questions autour de la place de la femme, de l’altérité, de la tolérance. Elle poursuit sa quête avec ce spectacle qui retrace l’histoire de Tassadite, née en 1932 dans un petit village de Kabylie et arrivée en 1955 au Bourget. À la parole poétique et malicieuse de la vieille femme, captée en vidéo ou incarnée par Saadia Bentaïeb, répondent les mélodies des chansons mêlées aux sonorités de la musique traditionnelle. Une pièce joyeuse, joueuse et métissée, vibrante des origines multiples de sa créatrice et croisant sans frontières les genres musicaux.

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie