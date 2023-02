CLAIRE DESERT LE VINGT SEPT – AUDITORIUM ROUILLAC Catégories d’Évènement: Charente

Rouillac

CLAIRE DESERT LE VINGT SEPT – AUDITORIUM, 19 février 2023, ROUILLAC. CLAIRE DESERT LE VINGT SEPT – AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 17:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Gratuit pour les moins de 5 an(s) Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de ses interprétations. Invitée par les plus grands festivals tels que Radio France Montpellier, le Festival International de Colmar, le festival « Georges Enescu » de Bucarest ou encore « La Folle Journée » de Nantes. Claire Désert, artiste rare, chambriste hors pair, a pour partenaires privilégiés le pianiste Emmanuel Strosser, les violoncellistes Anne Gastinel, Gary Hoffman, les violonistes Philippe Graffin, Tedi Papayrami, le Quatuor Sine Nomine, le Quintette Moraguès… Sa riche discographie comprend entre autres les concertos de Scriabine et de Dvorák avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg récompensé par une « Victoire de la Musique » en 1997, deux récitals solo gravés chez Mirare : Davidsbündlertänze de Schumann, Abendmusik (dédié à Clara et Robert Schumann, Johannes Brahms). Elle nous offre en direct ses talents de pianiste dans un concert plein de grâce et de subtilité. Première partie: Mozart sonate en fa Majeur K. 497 Schubert Fantaisie en fa mineur D. 940 Deuxième partie: Chabrier Espana Debussy Petite suite Dvorak Danses slaves Claire Désert Claire Désert Votre billet est ici LE VINGT SEPT – AUDITORIUM ROUILLAC Boulevard ENCAMP Charente Gratuit pour les moins de 5 an(s) Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de ses interprétations. Invitée par les plus grands festivals tels que Radio France Montpellier, le Festival International de Colmar, le festival « Georges Enescu » de Bucarest ou encore « La Folle Journée » de Nantes. Claire Désert, artiste rare, chambriste hors pair, a pour partenaires privilégiés le pianiste Emmanuel Strosser, les violoncellistes Anne Gastinel, Gary Hoffman, les violonistes Philippe Graffin, Tedi Papayrami, le Quatuor Sine Nomine, le Quintette Moraguès… Sa riche discographie comprend entre autres les concertos de Scriabine et de Dvorák avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg récompensé par une « Victoire de la Musique » en 1997, deux récitals solo gravés chez Mirare : Davidsbündlertänze de Schumann, Abendmusik (dédié à Clara et Robert Schumann, Johannes Brahms). Elle nous offre en direct ses talents de pianiste dans un concert plein de grâce et de subtilité. Première partie: Mozart sonate en fa Majeur K. 497 Schubert Fantaisie en fa mineur D. 940 Deuxième partie: Chabrier Espana Debussy Petite suite Dvorak Danses slaves .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Charente, Rouillac Autres Lieu LE VINGT SEPT - AUDITORIUM Adresse Boulevard ENCAMP Ville ROUILLAC Tarif 18.0-18.0 lieuville LE VINGT SEPT - AUDITORIUM ROUILLAC Departement Charente

LE VINGT SEPT - AUDITORIUM ROUILLAC Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouillac/

CLAIRE DESERT LE VINGT SEPT – AUDITORIUM 2023-02-19 was last modified: by CLAIRE DESERT LE VINGT SEPT – AUDITORIUM LE VINGT SEPT - AUDITORIUM 19 février 2023 LE VINGT SEPT - AUDITORIUM ROUILLAC

ROUILLAC Charente