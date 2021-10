Claire Désert Périgueux, 15 octobre 2021, Périgueux.

Claire Désert 2021-10-15 – 2021-10-15 Centre de communication 1 Cours Saint-Georges

Périgueux Dordogne

Vendredi 15 octobre

Célébrée pour la beauté de son toucher et la poésie subtilement distillée de ses interprétations, la grande Claire Désert nous offre pour ce concert ce romantisme qu’elle aime tant, passant avec une justesse souveraine des émotions sans cesse changeantes de Schumann au contrepoint si humain de Debussy, des climats irréels de Janacek.

Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de ses interprétations. Elle est l’invitée régulière de grands festivals tels que Radio France Montpellier, La Roque d’Anthéron, Lille Piano(s) Festival, Festival International de Colmar, « Georges Enescu » à Bucarest, « La Folle Journée » à Nantes et à Tokyo… -. se produit au Kennedy Center à New-York, le Wigmore Hall de Londres, La Seine Musicale à Paris, en Italie, Pologne, Brésil, Etats-Unis, Mexique …

JB MILLOT

dernière mise à jour : 2021-09-29 par