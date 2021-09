Angers Grand Théâtre d'Angers Angers, Maine-et-Loire Claire Désert et Emmanuel Strosser récital à deux pianos Grand Théâtre d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Grand Théâtre d’Angers, le mardi 16 novembre à 20:00

Saint-Saëns Variations sur un thème de Beethoven Debussy En blanc et noir Ravel La Valse Stravinsky Le Sacre du printemps Puissance, élégance et complicité… Claire Désert et Emmanuel Strosser rendent hommage au piano et à la musique française autour de 1900… Les Variations de Saint-Saëns marient l’élégance française au style classique de Beethoven, dont 2020 marque les 250 ans de la naissance. La réunion de deux pianos — un moment exceptionnel à ne pas manquer — sert aussi bien les mystérieuses couleurs de Debussy, inspirées des nuances grises de Velasquez, que les accents tour à tour brillants, séducteurs et déchaînés de la célèbre Valse de Ravel. Quant aux rythmes endiablés du Stravinsky des Ballets russes, ils rappellent que Paris est une fête et achèvent le concert dans le tourbillon étourdissant de la Danse sacrale du Sacrifice !

TARIFS plein tarif 32€-28€-24€ tarif réduit 28€-24€-20€ moins de 25 ans : 3€ le soir du concer à partir de 19h

Musique et littérature …première manifestation d’une semaine dédiée au poète Stéphane Mallarmé, un hommage à la musique française autour de 1900 Grand Théâtre d’Angers Place du Ralliement 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T22:00:00

