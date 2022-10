Claire Days Trio + H-Burns & the Stranger Quartet « Hommage à Leonard Cohen » Mâcon, 9 décembre 2022, Mâcon.

Claire Days Trio + H-Burns & the Stranger Quartet « Hommage à Leonard Cohen »

119 Rue Boullay Cave à Musique Mâcon Sane-et-Loire Cave à Musique 119 Rue Boullay

2022-12-09 20:30:00 – 2022-12-09

EUR 8 16 Si vous aimez Feist, Herman Dune, Neil Young

CLAIRE DAYS

Lyon : indie pop

La légende dit qu’elle chante et joue de la guitare nylon, dans la lignée des songwriters folk qui adoucissent autant qu’ils remuent. On dit aussi que Claire a une guitare électrique et qu’elle n’écoute pas tant de folk mais pourchasse l’écriture fine des émotions.

Claire days, c’est l’aventure menée par Claire autour d’une folk saturée, hybride, qui tend vers le rock indé et s’affranchit des genres. Un nom d’emprunt pour une musique habitée qui s’inspire des univers tantôt sensibles, tantôt volcaniques de Feist et Laura Marling, tout en allant chercher de la tension et de l’étrangeté chez Warpaint, Lump ou The National.

H-BURNS & THE STRANGER QUARTET – Hommage à Leonard Cohen

Grenoble : folk

En 2016 Leonard Cohen s’éteint, laissant orphelins toutes celles et ceux qui ont vu la lumière dans ses chansons et un mode d’emploi poétique afin de mieux appréhender le quotidien, la vie, l’amour. Pour H-BURNS, c’est un choc et l’envie de lui rendre hommage, une évidence.

L’artiste se tourne alors vers les premiers albums de Cohen et s’entoure pour les chœurs et les cordes de quatre artistes de formation classique, Pauline Denize, Mélie Fraisse, Lonny qui cède sa place à Anne Gouverneur sur la tournée et Ysé Sauvage, qui composent The Stranger Quartet.

Avec le Stranger Quartet à ses côtés, H-BURNS part défendre sur scène cet hommage très personnel pour des concerts conçus comme des célébrations enjouées et transgénérationnelles. Même les puristes qui vont renâcler par principe finiront par être sous le charme !

