Elle a l’énergie brute, sensible, et la mélancolie à peine masquée. À force de bousculer les frontières de la folk, la voilà qui navigue les eaux profondes de la musique folk-rock « indé ». Claire days, c’est l’aventure menée par Claire, un songwriting singulier où la guitare et la voix se mêlent dans une course à l’émotion. Sur scène, sa musique se pare d’un basse-batt’ et de claviers, bercée par l’énergie rock de Feist et la sensibilité organique de Rozi Plain ou This is the Kit. Après 2 EP remarqués, Claire prépare un album en co-réalisation avec l’artiste anglais Fink. Un album élaboré à 4 mains, à la lisière entre la folk moderne et le rock indé. A suivre.







Issu d’une famille de musiciens, Nicolas Torracinta est un guitariste chanteur qui baigne depuis son enfance dans la tradition Corse mêlée à une culture musicale moderne.

Il fait ses armes aux côtés de chanteurs et musiciens de l’île. C’est avec son frère Fanou Torracinta et au sein du groupe L’Alba qu’il poursuit son parcours et affirme son implication artistique.Il quitte quelques temps la Corse en 2018 pour séjourner en Angleterre afin d’y écrire la trame d’un nouveau projet autour de ses compositions.



Ainsi, l’univers anglophone se mêlera aux racines de ses influences. Il retrouve à son retour sur l’île de proches musiciens qui collaborent avec lui à la réalisation d’un premier album auto produit intitulé The Granary. The Granary fait référence au caractère intimiste et mystérieux du grenier de sa maison familiale qui deviendra le studio d’enregistrement dans lequel ils arrangent ensemble, produisent et enregistrent live ce qui sera la matière principale du disque, ajoutant par la suite des textures plus électriques et aériennes. Un univers intimiste aux sonorités planantes évoquant l’univers du conte.

