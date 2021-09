Arles La maison Cezar Arles, Bouches-du-Rhône Claire Cécile Drawing La maison Cezar Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Claire Cécile Drawing La maison Cezar, 16 septembre 2021, Arles. Claire Cécile Drawing

du jeudi 16 septembre au samedi 2 octobre à La maison Cezar

Midi : Y’a de la joie!” Claire Drawing présente une série de dessins effectués sur iPad durant les périodes de confinement, ils expriment des besoins urgents de retrouvailles, de sentiments positifs et motivants, imprimés sur papier canson et tee shirts. Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Architecture de Marseille et formée à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris, Claire Drawing vit et travaille à Paris . Compte Instagram: Claire Drawing: @clairececile_drawing Midi : Y’a de la joie La maison Cezar 22 rue du 4 Septembre Arles 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T10:30:00 2021-09-16T12:30:00;2021-09-16T15:30:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-23T10:30:00 2021-09-23T12:30:00;2021-09-23T15:30:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T10:30:00 2021-09-24T12:30:00;2021-09-24T15:30:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T10:30:00 2021-09-25T12:30:00;2021-09-25T15:30:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-30T10:30:00 2021-09-30T12:30:00;2021-09-30T15:30:00 2021-09-30T19:00:00;2021-10-01T10:30:00 2021-10-01T12:30:00;2021-10-01T15:30:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-02T15:30:00 2021-10-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La maison Cezar Adresse 22 rue du 4 Septembre Arles 13200 Ville Arles lieuville La maison Cezar Arles